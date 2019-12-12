2019-12-12T10:49:53+03:00
Происшествия

Студент Герцена распространял в соцсетях порнографию с малолетками

Петербуржец развращал несовершеннолетних девочек, а после сливал эротические материалы с их участием в интернет
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургский студент распространял порнографию с малолетками в соцсетяхПетербургский студент распространял порнографию с малолетками в соцсетяхФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербурге студент государственного университета имени Герцена стал фигурантом дела о распространении через социальную сеть порнографии с малолетней девочкой. В среду, 11 декабря, на 20-летнего молодого человека завели «уголовку» после того, как он был изобличен в данном преступлении.

- Находясь дома в городе Ломоносов Петродворцового района Петербурга, студент распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетней, 2005

года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Об этом стало известно во время расследования в отношении юноши. Еще и июне 2019 года молодой человек был задержан в связи с другим сексуальным преступлением с малолетней девочкой. Ранее он был изобличен в том, что с 1 июня 2018 года по 8 марта 2019 года через социальную сеть развращал девочку, не достигшую четырнадцатилетнего возраста.

- С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей юноша совершал насильственные действия сексуального характера, - говорится в обвинении.

На данный момент студент находится в СИЗО-1. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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