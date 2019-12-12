2019-12-12T11:03:18+03:00
Общество

Усадьба Стенбок-Ферморов в Лахте стала памятником

КГИОП внес постройку в список объектов регионального значения
Петр КИБЕР
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Здание исторической усадьбы в Лахте с 1940-х годов занимает радиоцентр. ФОТО: КГИОПЗдание исторической усадьбы в Лахте с 1940-х годов занимает радиоцентр. ФОТО: КГИОП
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Новый памятник появился в Санкт-Петербурге. Усадьба Стенбок-Ферморов в Лахте решением руководителя Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова признана объектом регионального значения.

- Главный усадебный дом расположен в центре парка, рядом с центральной аллеей, ведущей от проспекта к берегу, и представляет собой яркий образец богатого загородного дома конца XIX века, построенного в стиле эклектики, - сообщает пресс-служба КГИОП.

В постройке XIX характерно для загородных домов того времени смешались элементы классического, романского стилей и эклектики. Архитекторы, согласно тогдашней моде, попытались «объединить» дом с природой с помощью веранд.

Вокруг усадьбы был разбит площадью 20 гектаров с каналами и прудами, который в наши дни практически утратил свой исторический вид.

В 1940-е годы в усадьбе был оборудован радиоцентр, который остается в стенах дома и поныне. Сейчас построек усадьбы Стенбок-Ферморов находится в пользовании ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». В 2013-2014 годах здесь был проведен комплексный ремонт фасадов.

К сожалению, простым смертным увидеть здание не получится, так как объект считается стратегическим и на территории работает пропускная система.

ИСТОЧНИК KP.RU

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