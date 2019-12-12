Петербуржец похитил на улице 13-летнюю девочку и изнасиловал ее в парке

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-12T11:19:31+03:00

Мужчина вывез ребенка загород, где бросил на трассе недалеко от деревни

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В Петербурге полиция разыскивает мужчину на серебристом автомобиле без правого крыла, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Утром в среду, 11 декабря, он похитил ребенка прямо на улице, затолкнув в свою машину, а после надругался над школьницей в парке. Добраться до дома несчастная жертва сумела только к вечеру.

- Как рассказала 35-летняя мать пострадавшей девочки, около 9:30 утра неизвестный мужчина похитил ее дочь у дома 5 по улице Тамбасова. Он схватил ребенка, затащил ее в машину и увез в неизвестном направлении, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина привез девочку в неизвестный парк, где изнасиловал ее. После снова затащил машину и вывез загород, где бросил ребенка на 26 километре трассы «Нарва» в 100 метрах от деревни Кипень Ломоносовского района.

Девочка запомнила своего обидчика. Это был мужчина лет 40 европейской внешности, худой, со смуглой кожей и очень морщинистый. У него короткая стрижка и большой нос. Одет он был в рабочую одежду темно-синего цвета и черную шапку.

На данный момент правоохранители изучают записи с видеокамер и разыскивают похитителя.

ИСТОЧНИК KP.RU