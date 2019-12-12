Охранник и безработный из Пушкина два года грабили салоны сотовой связи

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-12T11:25:15+03:00

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С 2017 по конец 2018 года двое налетчиков держали в страхе петербургские салоны сотовой связи. С периодичностью в несколько месяцев в торговые точки Пушкинского и Калининского районов врывались вооруженные мужчины и забирали деньги с дорогими телефонами. Но в конце концов парочка попалась в руки полицейских.

- В конце декабря 2018 года сотрудники полиции на месте происшествия задержали двух граждан, подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи в Пушкине. Тогда злоумышленники в масках ворвались в помещение, пригрозили пистолетами женщине-менеджеру и забрали наличность из кассы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На тот момент обоим задержанным было по 29 лет, оба жили в поселке Шушары. Один работал охранником, а второй был безработным. Тогда в отношении мужчин завели дело по статье «Разбой» и взяли под стражу. А уже в ходе следствия выяснилась причастность и к другим эпизодам.

У злодеев изъят переделанный сигнальный пистолет, травматический пистолет, маски, перчатки, патроны, несколько сотовых телефонов, кастет, наручники и два автомобиля.

В декабре 2019 года на мужчин завели еще два дела по статьям «Бандитизм» и «Незаконное хранение оружия».

За раскрытие преступлений следователей ГУ МВД и оперативников угрозыска было решено представить к наградам.

ИСТОЧНИК KP.RU