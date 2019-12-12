Круглую гранитную скамью на Думской разломали пополам

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-12T11:36:18+03:00

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На знаменитой Думской улице в Петербурга, на которой после заката частенько происходят различного рода конфликты, местные жители заметили «изменения». Неизвестные люди показали свою «богатырскую силу» и разломали пополам гранитную скамью. «Инсталляция вандалов» появилась в центре города утром в четверг, 12 декабря.

- Как можно было разломать гранитный объект благоустройства на Думской, перед перинными рядами, - удивился петербуржец.

Громили скамью усердно и с толком. Разломана она оказалась ровно пополам, по всей видимости ровно по месту, где соединялся гранит в единую конструкцию. Причем, полукольцо осталось не просто так валяться. Неизвестные богатыри даже умудрились поднять и отодвинуть в сторону огромный камень, который явно весит более 100 килограммов.

Найти хулиганов будет не сложно, так как на перинных рядах установлены камеры видеонаблюдения. Этим предстоит заняться сотрудникам правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU