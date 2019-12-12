Автобус № 56 продлят от метро «Ломоносовская» до «МЕГА Дыбенко»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-12T11:48:48+03:00

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До наступления главного семейного праздника - Нового года осталось совсем ничего, чуть больше двух недель. А это значит, что у петербуржцев начинается горячая пока поиска подарков и походов по магазинам. Чтобы им было добираться до одного из крупнейших торговых центров города, трассу автобуса № 56 решили продлить.

- Трасса маршрута № 56 от станции метро «Ломоносовская» продлевается до ТЦ «МЕГА Дыбенко», - сообщает пресс-служба Пассажиравтотранса.

В компании отмечают, что это сделано ради удобства пассажиров. Изменения вступят в силу с 16 декабря.

Автобусы пойдут по действующей трассе от метро до Ивановской улицы, далее по Володарскому мосту, Народной улице, путепроводу Нева, Мурманскому шоссе, и проезду до ТЦ «МЕГА Дыбенко» (в обоих направлениях).

А чтобы места хватило всеми ждать на остановке долго не пришлось, в выходные дни на маршрут будут выводить 6 дополнительных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU