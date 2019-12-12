2019-12-12T11:59:15+03:00
Общество

Около 16 процентов петербуржцев выйдут на работу 1 января 2020 года

В основном это будут аниматоры, ведущие праздников, а также няни
Лилия КОЗЛОВА
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Около 17 процентов жителей Петербурга собираются выйти на работу после новогодней ночиОколо 17 процентов жителей Петербурга собираются выйти на работу после новогодней ночиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В первый день Нового года после ночного праздника большая часть населения предпочитает отдыхать и продолжать веселье. Однако есть отважные люди, которые уже 1 января собираются выйти на работу. В Петербурге в 2020 году таких будет 16 процентов горожан. Причем, 7 процентов из них собираются трудиться по собственному желанию.

- Первое января 2020 года является официальным рабочим днем для 9 процентов опрошенных петербуржцев, 23 процента пока не знают, каким будет их рабочий график и 61 процент точно будут отдыхать после новогодней ночи, - говорится в исследований сервиса «Авито».

Больше половины людей, которым все же предстоит выйти на работу 1 января, ожидает обычный график, то есть целый день труда. Остальные собираются выйти либо на пол дня, либо работать из дома.

Чаще всего в штатном режиме приходится работать охранникам, сотрудникам колл-центров и официантов. А вот по собственному желанию, чтобы подзаработать деньги в праздничные дни выйдут на работу аниматоры, ведущие мероприятий, а также няни.

У 39 процентов жителей Санкт-Петербурга, которые выйдут на работу 1 января добровольно, при этом не будет никакой прибавки к зарплате за выход в официальный выходной. 27 процентов респондентов получит повышенную зарплату за работу в праздник, но прибавка составит не более 5 000 рублей. Дополнительную выплату за работу 1 января в размере более 20 000 рублей получит всего 4 процента опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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