2019-12-12T12:27:27+03:00
Происшествия

Председателя фонда Возрождения Христианских ценностей Петербурга отправили в СИЗО за попытку убийства двоих человек

Мужчина напал на своих сотрудников с пистолетом и ножом
Лилия КОЗЛОВА
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Председателя фонда Возрождения Христианских ценностей Петербурга заключили под стражу за попытку убийства двух коллегПредседателя фонда Возрождения Христианских ценностей Петербурга заключили под стражу за попытку убийства двух коллегФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Петербурге предъявлено обвинение в покушении на убийство двоих человек председателю Фонда Возрождения Христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия». Инцидент произошел еще 31 января 2018 года, однако до сих пор 43-летний мужчина находился на свободе. В понедельник, 9 декабря 2019 года, его заключили под стражу.

- Около 10:30 часов 31 января прошлого года, обвиняемый напал на двоих своих сотрудников в помещении бизнес-центра в доме 1, литера А, по улице Стахановцев, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В одной руке мужчина держал двухзарядный бесствольный пистолет «Стражник», в другой нож. Он ворвался в кабинет, где находились двое его сотрудников, 33-летний мужчина и 31-летняя женщина. Перегородив им выход, он несколько раз выстрелил в сторону коллеги, а потом попытался напасть с ножом на сотрудницу. Однако мужчина успел сбежать и позвать на помощь, после чего нападавши скрылся.

Нападение произошло из-за личной неприязни председателя фонда к двоим коллегам. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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