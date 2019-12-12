2019-12-12T12:42:57+03:00
Общество

Пожарные уделят особое внимание детским новогодним праздникам в Петербурге

Также спасатели будут внимательно контролировать места запуска пиротехники
Лилия КОЗЛОВА
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В новогодние праздники пожарные уделят особое внимание детским елкамВ новогодние праздники пожарные уделят особое внимание детским елкамФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург готовиться к новогодним праздникам. В четверг, 12 декабря, в Смольном члены комиссии по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций приняли ряд решений по обеспечению безопасности во время развлекательных мероприятий. На особом контроле будут детские елки, а также места для запуска фейерверков.

- Все места массовых детских праздников должны находится на особом контроле у специальных служб. Пожарная безопасность зданий, где проходят «елки», должны отвечать самым строгим правилам безопасности. Также, на карандаше у пожарных будут традиционные места запуска пиротехники, - рассказала председатель комиссии Ольга Аришина.

Помимо этого, на совещании обсудили подготовку к Крещенским купаниям. По прогнозам метеорологов, к этому времени лед еще не будет достаточно прочным, что добавит трудностей в работе специальных служб. Ближайшее время администрации петербургских районов должны предоставить планируемые места размещения иорданей. На их основе спасатели подготовят планы-схемы размещения специалистов и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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