Чаще всего в 2019 году петербуржцы интересовались в интернете про любовь, здоровье и табак
Декабрь - время подводить итоги ушедшего года. И естественно, что интернет, как весомая часть жизни современного человека, не остается без внимания. Что больше всего интересовало петербуржцев в Сети и какие запросы чаще всего фиксировали поисковые системы, подсчитали в одной из самых крупных российских интернет-компаний.
- Абсолютным лидером поисковых запросов стала подагра, что переводится с греческого как «капкан для ног». К определению этой болезни петербуржцы обращались чаще всего, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на поисковый сервис «Яндекс».
Второе место в поисках из разряда «что это?» и «что такое?» стал снюс - жевательный табак, особенно популярный у уроженцев Средней Азии.
Третье место занял философский вопрос: «Что такое любовь?»
Кроме этого горожан интересовали незнакомые слова типа «гештальт», «эквайринг» или «фалафель», а также рецепты приготовления различных блюд и прочие жизненные вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU