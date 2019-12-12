2019-12-12T13:31:45+03:00
Общество

Чаще всего в 2019 году петербуржцы интересовались в интернете про любовь, здоровье и табак

Кроме этого в топ поисковых вопросов вошли незнакомые слова, такие как «фалафель» или «гештальт»
Петр КИБЕР
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В Интернете петербуржцев чаше всего интересуют вопросы здоровья, приготовления еды и незнакомые понятия.В Интернете петербуржцев чаше всего интересуют вопросы здоровья, приготовления еды и незнакомые понятия.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Декабрь - время подводить итоги ушедшего года. И естественно, что интернет, как весомая часть жизни современного человека, не остается без внимания. Что больше всего интересовало петербуржцев в Сети и какие запросы чаще всего фиксировали поисковые системы, подсчитали в одной из самых крупных российских интернет-компаний.

- Абсолютным лидером поисковых запросов стала подагра, что переводится с греческого как «капкан для ног». К определению этой болезни петербуржцы обращались чаще всего, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на поисковый сервис «Яндекс».

Второе место в поисках из разряда «что это?» и «что такое?» стал снюс - жевательный табак, особенно популярный у уроженцев Средней Азии.

Третье место занял философский вопрос: «Что такое любовь?»

Кроме этого горожан интересовали незнакомые слова типа «гештальт», «эквайринг» или «фалафель», а также рецепты приготовления различных блюд и прочие жизненные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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