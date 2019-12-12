2019-12-12T13:37:06+03:00
Происшествия

В Эрмитаже задержали рецидивиста, обворовавшего туристов

Мужчина посещал музей совсем не для того, чтобы любоваться картинами
Лилия КОЗЛОВА
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В Эрмитаже Петербурга задержали рецидивиста, который обворовал туристаВ Эрмитаже Петербурга задержали рецидивиста, который обворовал туристаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга задержала мужчину, который наживался на туристах, любующихся искусством. Во вторник, 10 декабря, правоохранители прямо в государственном Эрмитаже поймали рецидивиста, укравшего у гражданина Японии кошелек днем ранее. По всей видимости, карманник был завсегдаем музея.

- У 64-летнего японца в музее из сумки украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Общая сумма ущерба составила порядка 53 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Турист, обнаружив пропажу, обратился в полицию и стражи правопорядка быстро нашли подозреваемого карманника. Им оказался 46-летний безработный «любитель искусства» из Петербурга. Кошелек с иностранной валютой у мужчины был при себе. Его изъяли и отдали владельцу.

В отношении задержанного возбуждено дело. Известно, что с 1988 по 2017 года он семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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