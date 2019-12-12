2019-12-12T13:55:38+03:00
Происшествия

В Петербурге напали на приезжего и отобрали 14 тысяч долларов на покупку автомобиля

Мужчина сел в машину к «знакомым», которые отвезли его за гаражи
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ограбили приезжего на 14 тысяч долларов, который планировал купить автомобильВ Петербурге ограбили приезжего на 14 тысяч долларов, который планировал купить автомобильФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Житель Казахстана приехал в Петербург для того, чтобы купить автомобиль. Однако домой ему придется вернуться без машины и денег. В четверг, 12 декабря, мужчина обратился в полицию Выборгского района и рассказал, что его ограбили малознакомые люди, которые, как он предполагал, помогут ему с приобретением транспорта.

- 47-лений приезжий из Караганды рассказал, что около десяти часов вечера во вторник, 10 декабря, он вышел из отеля в доме 16 по улице Хошимина, где остановился на время, и сел в автомобиль марки KIA, в котором сидели «знакомые знакомого», представившиеся «Михаилом» и «Димой», - пишет «Мойка78».

Однако мужчины повезли гостя города не смотреть новый автомобиль, а в незнакомое ему место, за гаражи. Там они стали угрожать ему ножом и отняли сумку, в которой были 14 тысяч долларов, предназначенные для покупки транспорта.

Обманутый и ограбленный мужчина описал полицейским своих обидчиков. Сейчас правоохранители проверяют информацию и ищут преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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