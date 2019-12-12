2019-12-12T13:57:02+03:00
Происшествия

При ремонте трассы «Кола» под асфальтом нашли скелет ребенка

Предварительно, останки принадлежат жертве войны возрастом 8-10 лет
Петр КИБЕР
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На трассе "Кола" экскаваторщик откопал скелет ребенка.На трассе "Кола" экскаваторщик откопал скелет ребенка.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Страшную находку совершил машинист экскаватора, который занимался дорожным ремонтом на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Под сковырнутым ковшом слоем асфальта лежали останки человека. И удя по размерам, ребенка. Экскаваторщик тут же позвонил в полицию.

- В13:25 11 декабря в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении человеческого скелета на участке Синявино-Ладожский автодороги «Кола», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место специалисты определили, что останки принадлежат ребенку, скорее всего возрастом 8-10 лет, который погиб во время Великой Отечественной войны. Датировка пока примерная, ее еще будут проверять эксперты.

Однако ничего удивительного в находке, увы, нет, ведь в военные годы Синявинские высоты были одним из мест ожесточенных боев, где гибли тысячи солдат и мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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