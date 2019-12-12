2019-12-12T14:29:50+03:00
Общество

Атомный ледокол «Арктика» ушел из Петербурга на ходовые испытания

Но только на промежуточные и на два дня
Петр КИБЕР
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Ледокол "Арктика" ушел на ходовые испытания. Фото: Росатом.Ледокол "Арктика" ушел на ходовые испытания. Фото: Росатом.
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Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» отправился из Санкт-Петербурга на ходовые испытания. Утром 12 декабря он вышел с «Балтийского завода», прошел по Неве и далее в Финский залив.

- 12 декабря в Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, строящийся по заказу Госкорпорации «Росатом», - сообщает пресс-служба заказчика.

Основной интригой было прохождение судна под автомобильным мостом, являющимся частью ЗСД, ведь его высота над водой в 56 метров равна «росту» ледокола. Но при помощи балласта осадку удалось увеличить и операция по проводке прошла успешно.

Ближайшие два дня испытательная команда будет проверять работу гребной электрической установки, а также маневренных характеристик ледокола от резервных дизель-генераторов. Также запланирован спуск шлюпки и тестирование системы безопасности.

Назад «Арктика» вернутся 14 декабря, а финальные испытания назначены на весну 2020 года.

Справка «КП»:

Основные характеристики судна: длина - 173,3 метра; ширина - 34 метра; мощность - 60 МВт (на валах), скорость хода - 22 узла (по чистой воде), максимальная толщина проходимого льда - 2,9 метра, водоизмещение - 33 540 тонн, численность экипажа - 53 человека. Расчетный срок службы судна - 40 лет.

Напомним, что строили «Арктику» с 2013 года. Но воду корпус был спущен в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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