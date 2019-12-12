2019-12-12T15:05:55+03:00
Происшествия

Фаната «Зенита», ударившего ОМОНовца, осудили на три года

Петербургского болельщика лишили свободы условно, но с испытательным сроком
Лилия КОЗЛОВА
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Футбольного болельщика "Зенита" осудили на три года за нападение на полицейского на стадионе "Газпром Арена"Футбольного болельщика "Зенита" осудили на три года за нападение на полицейского на стадионе "Газпром Арена"Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге вынесли приговор фанату футбольного клуба «Зенит», который ударил сотрудника ОМОНа во время матча на стадионе «Газпром Арена». Инцидент произошел 3 августа 2019 года, когда болельщики разбушевались на игре. На суде обвиняемый вину признал и раскаялся.

- Футбольный фанат находился на стадионе в состоянии алкогольного опьянения и вел себя по-хулигански. Чтобы воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка полицейского оперативного взвода 4 оперативного батальона отряда мобильного особого назначения ОМОН, ударил его рукой в лицо, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

От удара правоохранитель упал и ударился головой. Отмечается, что полицейский получил травму средней тяжести.

Пьяного хулигана привлекли к уголовной ответственности за нападение на правоохранителя и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на тот же период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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