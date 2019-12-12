Дорожные службы Ленобласти готовятся к непогоде

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-12T15:14:32+03:00

В связи с ухудшением погоды, дорожники Ленобласти объявили об усилении контроля за состоянием трасс Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В связи с ожидающимся мокрым снегом в регионе объявлен усиленный режим работы

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Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Ленинградской области ожидается ухудшение погоды: мокрый снег в большом количестве, а также скачки температуры от -4 до +3 градусов. В связи с этим дорожники региона объявили об усилении контроля за состоянием трасс для того, чтобы снизить опасность ДТП.

- В случае сильных снегопадов на линию готовы выйти до 400 единиц спецтехники, - сообщили в правительстве Ленинградской области.

Так как вероятны постоянные колебания температуры воздуха, дорожники собираются использовать для обработки проезжей части солевые растворы. Они отмечают, что это вещество эффективно справляется с последствиями снегопадов, не позволяя наледи образовываться на асфальте.

Также, если автомобилисты обнаружат дороги с плохой уборкой снега, то они могут обратиться в круглосуточную «горячую» линию «Ленавтодор» по телефону 8(812) 251-42-84.

Дорожники призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU