2019-12-12T15:34:51+03:00
Происшествия

Сотрудник полиции ударил 81-летнего петербуржца

На данный момент инспектор ДПС уже отстранен от работы в правоохранительных органах
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудник полиции из хулиганских побуждений ударил незнакомого 81-летнего жителя ПетербургаСотрудник полиции из хулиганских побуждений ударил незнакомого 81-летнего жителя ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге бывшего сотрудника полиции обвинили в хулиганстве. Молодой инспектор ДПС УГИБДД по Северной столице и Ленинградской области ударил пенсионера. Произошло это в тот момент, когда правоохранитель находился не на службе. Как стало известно в четверг, 12 декабря, в отношении него продолжается расследование по уголовному делу.

- Известно, что 26-летний петербуржец, состоящий на момент совершения преступления в должности старшего инспектора ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 21 ноября 2019 года, находясь в гражданской одежде, во внеслужебное время, ударил 81-летнего старика, - сообщил следственный комитет.

Инцидент произошел возле одного из домов по Артиллерийской улице. Экс-полицейский из хулиганских побуждений отнял у пенсионера трость и ударил ею его по ноге.

На данный момент обвиняемый уже не носит погоны правоохранителя. Свою вину он признал. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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