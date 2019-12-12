Адвокат пытался пронести в СИЗО Ленобласти наркотики для своего подзащитного

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-12T16:13:00+03:00

Адвокат пытался пронести наркотики в маркере своего подзащитному в СИЗО Ленобласти / Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти

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В Ленинградской области адвокат попался с наркотиками. В четверг, 12 декабря, стало известно, что юрист пришел к своему подопечному в СИЗО-6 в Горелово. С собой он нес подсудимому «гостинец», однако попался и теперь ему самому потребуется адвокатская помощь.

- В ходе досмотра адвоката, прибывшего к своему подзащитному, содержащемуся в следственном изоляторе под стражей, было обнаружено и изъято спрятанное ухищренным способом, в тубусе маркера, неизвестное спрессованное вещество темно-коричневого цвета растительного происхождения с характерным запахом, - рассказали в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители сразу поняли, что это наркотики и отправили их на экспертизу, которая показала, что адвокат прятал вещество известно как гашиш. В маркер юрист умудрился затолкать чуть больше девяти граммов вещества.

Прямо в СИЗО 57-летний юрист был задержан и доставлен в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU