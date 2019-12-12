В Петербург не пустили 24 тонны мексиканской конины и 16 тонн канадского корма для собак

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-12T16:21:00+03:00

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Две крупные партии иностранного товара не пустили в Петербург инспекторы Россельхознадзора. Так, 11 декабря в Большом морском порту были остановлены 24 тонны конины, пришедшие в город на Неве из далекой Мексики.

- В ходе ветеринарного контроля специалист обнаружилось отсутствие предварительного уведомления от мексиканской государственной ветеринарной службы о прибытии продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Собственник груза получил административный протокол, а мясо пока будет лежать на складе.

На следующий день внимание специалистов привлек корм для животных, пришедший в порт из Канады. 16, 5 тонн еды для кошечек и собачек не имели в сопроводительных документах маркировки, заявленная в ветеринарном сертификате. Также отсутствовали некоторые сведения предприятия-изготовителя.

И в этом случае партия товара была приостановлена на таможне. Ее дальнейшая судьбы решится позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU