Жители Ленобласти отработают 28-го за 31-е декабря 2019 года

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-12T16:28:48+03:00

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Совсем скоро Новый год. Как правило, 31 декабря все люди активно готовятся к празднику, нарезают салаты, запекают блюда, наряжаются и украшают дом. Однако в 2019 году эта дата выпала на будний день - вторник. Для того, чтобы подготовка к торжеству прошла спокойно, правительство Ленобласти приняло решение сделать 31 декабря выходным, а работу перенести на субботу, 28 декабря.

- Я принял решение, которое, думаю, позитивно воспримут жители Ленинградской области — рекомендовать всем предприятиям и организациям региона субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем с тем, чтобы 31 декабря сделать выходным днем и дать возможность людям лучше подготовиться к Новому году. Такое решение уже принято в отношении Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей, — сказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко

Так, уже вынесено официальное распоряжение о переносе рабочего дня для работников администрации правительства и аппаратов мировых судей области. Также глава региона выразил надежду, что его рекомендации о переносе выходного с 28 декабря на 31-е последуют и муниципалитеты, и все предприятия и организации области.

ИСТОЧНИК KP.RU