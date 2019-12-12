На мамашу, которая потеряла свой джип с 4-летним ребенком внутри и заявила об угоне, завели административное дело
Практически по тревоге были подняты на ноги сотрудники полиции Красносельского района Санкт-Петербурга. Вечером 11 декабря к ним обратилась местная жительница, которая заявила об угоне своего внедорожника. Но главное, что в салоне иномарки находился ее 4-летний ребенок.
- По словам заявительницы, машина стояла на проспекте Патриотов у дома 19/1, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Учитывая непредсказуемость действий угонщика и то, что ребенку могла грозить серьезная опасность, полицейские тут же бросились на поиски. Но буквально через несколько минут отбой дала сама хозяйка, нашедшая машину на проспекте Патриотов у дома 19/1, но на другом парковочном месте.
Розыск джипа прекратили, а вот с горе-мамашей провели разъяснительную беседу на тему детей, оставленных в машине в одиночку. За неисполнение родительских обязанностей на 42-летнюю женщину составили административный протокол.
Отметим, что правилами запрещено оставлять детей до 7 лет в машине одних. За это предусмотрен штраф или уголовное наказание по статье «Оставление в опасности».
ИСТОЧНИК KP.RU