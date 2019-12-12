В Петербурге 15 декабря начнется запись детей в первые классы

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-12T16:45:10+03:00

С 15 декабря в Петербурге начинается прием заявок на поступление детей в первый класс школы / Фото: Кирилл Кудрявцев

В 2020 году в школу пойдут более 6 тысяч юных горожан

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С 15 декабря 2019 года в Петербурге откроется запись детей в первые классы на 2020/2021 учебный год. В первую очередь подать документы могут льготные категории граждан. Всего планируется, что в будущем году в первый раз в школу пойдут более 6 тысяч юных горожан.

- Человек может подать только одно заявление и максимум в три школы. Второе заявление будет попросту аннулировано, - приводят слова первого заместителя директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» Юрия Захарова «Невские новости».

Так, в первую очередь с 15 декабря по 19 декабря заявления подают льготники. С 20 января по 30 июня будет производиться запись для детей, проживающих на закрепленных территориях образовательных учреждений. С 1 июля начнется прием заявлений на запись детей, не проживающих на закрепленных территориях.

Подать документы для того, чтобы записать ребенка в первый класс можно в МФЦ или на портале Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU