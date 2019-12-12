Суд Петербурга заочно арестовал бойца ММА за изнасилование 13-летней школьницы

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-12T17:44:53+03:00

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу известного бойца ММА Салимджона Ширинова, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки-подростка. При этом арест оказался заочным, так как подозреваемый успел уехать не только из Северной столицы, но и, судя по всему, из России.

- Как полагает следствие, 04.12.2019 в квартире одного из домов поселке Металлострой, воспользовавшись бессознательным состоянием несовершеннолетней 2006 года рождения, Ширинов совершил ее изнасилование, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что сам Ширинов, выступающий в боях без правил (ММА, Стрелка), был ранее знаком с пострадавшей. В тот вечер они вместе выпивали и школьница быстро опьянела, после чего отправилась к мужчине в гости.

Там, по версии следствия, все и произошло. Девочка, что называется, «вырубилась», а спортсмен воспользовался ее беспомощностью и вступил в половую связь. Утром потерпевшая все поняла и пошла в больницу. Там факт секса подтвердили и, учитывая возраст пациентки, сообщили в полицию.

Дожидаться стражей порядка Ширинов не стал и скрылся. Позднее его объявили в международный розыск. По статье за изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнеговозраста, ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU