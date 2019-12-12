За покупки по найденной банковской карте петербурженка получила год условно

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-12T18:10:50+03:00

За шопинг по найденной карте жительница Петербурга получила год условно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщина успела накупить продуктов на 9 тысяч рублей, прежде чем ее задержали

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Не смогла устоять перед искушением жительница Санкт-Петербурга, нашедшая в октябре 2019 года на автобусной остановке чужую банковскую карту. Вместо того, чтобы попытаться найти владельца, отнести находку в полицию или просто оставить на улице, женщина отправилась на шопинг.

- Находясь в магазине «Пятерочка» похитила путем снятия со счета при оплате картой за приобретенный товар денежные средства в сумме 306 рублей и 706 рублей 60 копеек, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обойдя еще несколько супермаркетов и магазинов косметики, не забыв и про алкогольный, ставшая преступницей петербурженка потратила больше девяти тысяч рублей. Вскоре владелец карты обнаружил пропажу денег и написал заявление в полицию. А через некоторое время нашлась и подозреваемая.

В суде петербурженка полностью признала вину. В итоге ей назначили наказание в виде года заключения условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU