15 декабря в Петербурге стартует запись в первые классы школ

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-12T18:36:59+03:00

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Записать ребенка в первый класс - обязательное мероприятие и в то же время испытание для любого родителя. Каждый хочет школу получше, поближе и вообще. Поэтому записная кампания превращается в гонку. А в первый ее день в Многофункциональных центрах (МФЦ) особенно многолюдно. В нынешнем году им станет 15 декабря.

- В воскресенье, 15 декабря, стартует первый этап записи детей в первые классы на 2020/2021 учебный год, когда в школу пойдут 62 тысячи первоклассников, - сообщает пресс-служба петербургского комитета по образованию.

На первом этапе будут принимать документы от льготников. Это примерно 15-20% от общего числа будущих первоклашек. Сделать это можно через сервис «Госуслуги» или в МФЦ. Сначала заявления соберут, а с 25 декабря пап и мам начнут звать в школы.

Второй этап стартует 20 января. С этого момента начнут принимать документы от всех родителей, которые хотят записать ребенка в школу своего района. Вне зависимости от даты, в первую очередь в ближайшие школы попадут дети с закрепленного за учреждением района. Родителям рекомендуется подать заявление до 19 января.

А уже в середине июня будет третий этап, когда записаться можно в любую школу города. Не в одну, так в другую. В любом случае, примут абсолютно всех.

ИСТОЧНИК KP.RU