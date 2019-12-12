2019-12-12T18:53:03+03:00
Общество

В Карелии, как и в Ленобласти 31 декабря работать не собираются

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков
Петр КИБЕР
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Перед Новым годом надо отдохнуть, решили в Карелии, и собрались сделать 31 декабря выходным.Перед Новым годом надо отдохнуть, решили в Карелии, и собрались сделать 31 декабря выходным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Споры о том, делать 31 декабря или нет, идут давно. Все простые граждане России давно «за». Спокойно подготовиться к празднику, оббежать магазины в поисках забытого, да и просто отдохнуть - что может быть лучше. Но государственная машина все никак не может провернуть это колесо изменений. А вот в отдельных регионах губернаторы своей властью перенесли рабочий день на субботу, 28 декабря. Поступили так в Ленобласти, собираются и в Карелии.

- Согласно документу, который в настоящее время готовится в Правительстве Карелии, предлагаю сделать 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря - рабочим, - написал на своей странице ВКонтакте Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что к нему массово обращаются жители региона, которые просят о дне отдыха перед Новым годом. А чтобы не заниматься подобным каждый раз, в Карелии решили выйти с общероссийским предложением и раз и навсегда закрепить статус 31 декабря как выходного. Перенести можно и с январских праздников, там из больше недели.

Напомним, что раньше последний декабрьский день сделали нерабочим в Ленобласти. Однако ни Петербург ни Москва пока не спешат. Как заявил столичный мэр Сергей Собянин - нам работать надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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