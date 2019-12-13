2019-12-13T08:22:09+03:00
Происшествия

Сбежавшего из петербургского суда заключенного, задержали в Мурино

Осужденный пояснил, что не хотел отбывать наказание в старых «Крестах»
Лилия КОЗЛОВА
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Заключенного, сбежавшего из суда в Петербурге, задержалиЗаключенного, сбежавшего из суда в Петербурге, задержалиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Заключенного Шавката Султанова, который сбежал 9 декабря из здания Калининского районного суда в Петербурге, нашли. Мужчина умудрился вырваться из рук правоохранителей во время погрузки в автозак и несколько дней скрывался. Вечером в четверг, 12 декабря, сотрудники УФСИН по Северной столице и Ленинградской области задержали его в Мурино.

- Сегодня в 19:00 в Мурино в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти его задержали. При задержании сопротивления не оказал, - пишет газета «Петербургский дневник».

Ранее 44-летний мужчина был осужден за кражи. На суде решался вопрос о его переводе в колонию более строгого режима. После побега Султанова, он был объявлен в федеральный розыск, а также возбуждено уголовное дело, по которому предусматривается до 4 лет тюрьмы.

Как пояснил сам беглец, скрылся он потому что не хотел отбывать наказание в колонии-поселении №8, расположенной на территории старых «Крестов» на Арсенальной набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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