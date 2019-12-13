Женщину насмерть сбила машина в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-13T08:43:39+03:00

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В центре Петербурга под колесами автомобиля погибла женщина. Утром в пятницу, 13 декабря, на перекрестке Литейного проспекта и Чайковского петербурженка переходила дорогу, когда на нее налетела машина марки «Киа Соренто». При столкновении пешеход на несколько метров отлетел в сторону и упал замертво.

- Проезжали там в 7:20, ребенок лежал неподвижного, лицо в крови, возраст от 9 до 13 лет. Видимо водитель летел, но точно на пешеходном сбил, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели жуткой трагедии сообщают о том, что погибла девочка. По их словам, школьница пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Однако как уточнили сотрудники ГИБДД, под колесами машины оказалась не девочка, а женщина 40-45 лет.

На место аварии прибыла реанимация, однако женщину было уже не спасти. Также на месте дежурят сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в деталях произошедшего.

Из-за ДТП часть дороги оказалась перекрыта. С 7 утра в районе угла Литейного и Чайковского образовалась пробка.

Машина насмерть сбила девочку в центре Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU