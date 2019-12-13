2019-12-13T08:43:39+03:00
Происшествия

Женщину насмерть сбила машина в центре Петербурга

Со слов свидетелей, петербурженка переходила дорогу на красный свет светофора [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На перекрестке Литейного и Чайковского насмерть сбили девочкуНа перекрестке Литейного и Чайковского насмерть сбили девочкуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В центре Петербурга под колесами автомобиля погибла женщина. Утром в пятницу, 13 декабря, на перекрестке Литейного проспекта и Чайковского петербурженка переходила дорогу, когда на нее налетела машина марки «Киа Соренто». При столкновении пешеход на несколько метров отлетел в сторону и упал замертво.

- Проезжали там в 7:20, ребенок лежал неподвижного, лицо в крови, возраст от 9 до 13 лет. Видимо водитель летел, но точно на пешеходном сбил, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели жуткой трагедии сообщают о том, что погибла девочка. По их словам, школьница пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Однако как уточнили сотрудники ГИБДД, под колесами машины оказалась не девочка, а женщина 40-45 лет.

На место аварии прибыла реанимация, однако женщину было уже не спасти. Также на месте дежурят сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в деталях произошедшего.

Из-за ДТП часть дороги оказалась перекрыта. С 7 утра в районе угла Литейного и Чайковского образовалась пробка.

Машина насмерть сбила девочку в центре Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Петербургом нашли 23 тысячи бутылок поддельной водки и коньяка
Женщину с коляской сбили на пешеходном переходе в Петербурге
Создание туристического кластера «Горская» в Петербурге подорожало до 60 млрд рублей
Красные пятна в прудах усадьбы Александрино напугали жителей Ульянки
Крыса-оракул предскажет в Петербурге курс доллара на 2020 год
В Ленобласти частный дом гражданина Уругвая обокрали на 15 миллионов рублей
Письма о бомбах в музеях, школах и судах в Петербурге разослали лжеминеры из Нидерландов
В Петербурге будут развивать общественные пространства
Жителям Петербурга и Ленобласти подарят новогодние елки
Из-за сбоя в работе семафоров утром на Белоостровском направлении опаздывали электрички
Именинник в свадебной кортеже устроил стрельбу в центре Петербурга
В Петербурге пройдет елка для малышей с нарушениями слуха
Два 16-летних подростка угнали старую «шестерку» у дворника из Кудрово