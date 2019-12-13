Петербуржец умер в трамвае в Выборгском районе, образовалась большая пробка
Утром в пятницу, 13 декабря, в Выборгском районе встало движение трамваев. По словам очевидцев, в салоне общественного транспорта неожиданно умер мужчина. Пассажиры заметили, что человек не дышит, когда трамвай проезжал по перекрестку проспекта Луначарского и улицы Есенина. Сообщение об этом появилось в 8:30 часов утра.
- В трамвае умер мужчина. Транспорт встал от проспекта Энгельса в сторону проспекта Культуры, - сообщили свидетели в социальных сетях.
Причина внезапной смерти пассажира не известна. Его возраст, а также личность устанавливаются. На место трагедии уже прибыли сотрудники скорой помощи, которые проводят осмотр.
Очевидцы рассказывают, что образовалась большая вереница из трамваев. Также движение остановилось по Луначарского от улицы Есенина в сторону проспекта Художников. Свидетели советуют горожанам выбирать другие варианты транспорта и проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU