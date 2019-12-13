2019-12-13T08:57:23+03:00
Происшествия

Петербуржец умер в трамвае в Выборгском районе, образовалась большая пробка

Движение по путям полностью встало от проспекта Энгельса в сторону Культуры
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в трамвае умер человек, в Выборгском районе образовалась пробкаВ Петербурге в трамвае умер человек, в Выборгском районе образовалась пробкаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Утром в пятницу, 13 декабря, в Выборгском районе встало движение трамваев. По словам очевидцев, в салоне общественного транспорта неожиданно умер мужчина. Пассажиры заметили, что человек не дышит, когда трамвай проезжал по перекрестку проспекта Луначарского и улицы Есенина. Сообщение об этом появилось в 8:30 часов утра.

- В трамвае умер мужчина. Транспорт встал от проспекта Энгельса в сторону проспекта Культуры, - сообщили свидетели в социальных сетях.

Причина внезапной смерти пассажира не известна. Его возраст, а также личность устанавливаются. На место трагедии уже прибыли сотрудники скорой помощи, которые проводят осмотр.

Очевидцы рассказывают, что образовалась большая вереница из трамваев. Также движение остановилось по Луначарского от улицы Есенина в сторону проспекта Художников. Свидетели советуют горожанам выбирать другие варианты транспорта и проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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