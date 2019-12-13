Жители центральной части Мурино жалуются на отсутствие новогодних украшений

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-13T09:13:33+03:00

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До Нового года осталось чуть больше половины месяца, у многих уже появляется праздничное настроение. Но не у жителей центральной части Мурино в Ленобласти. В социальных сетях горожане пожаловались, что район вокруг метро и вокзала еще не украшен иллюминацией и елками. А людям очень хочется ощущения приближающегося праздника.

- Кто-нибудь знает, почему каждый год к Новому году украшают только западную часть Мурино? А в центральной части даже никаких намеков на приближающийся праздник, - возмутились в соцсети горожане.

На жалобы, некоторые жители Мурино заявили, что западная часть города – «более респектабельное и элитное место». Они похвастались тем, что у них во дворах уже стоял праздничные ели, а улицы украшены яркими гирляндами.

- Живу в Западном Мурино. Но считаю, что украшать нужно и Восточное. Это не справедливо. Не важно, где сколько людей проживает, - отметила местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU