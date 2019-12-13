Квартиру стюардессы в Петербурге обокрали, пока та была в полетах

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-13T09:51:07+03:00

Квартиру стюардессы в Петербурге обокрали, пока она была на рейсе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Бортпроводница одной российской авиакомпании вернулась домой, в Петербург, после долгих рейсов. Женщина рассчитывала как следует отдохнуть и приятно провести время. Однако, войдя утром в четверг, 12 декабря, в свою квартиру, поняла, что дома недостает несколько вещей, а балконная дверь открыта нараспашку. В срочном порядке стюардесса стала звонить в полицию.

- По рассказу 43-летней женщины, ее не было дома с 10 утра 4 декабря, а когда она вернулась в полдень 12 декабря, поняла, что ее квартиру на втором этаже в доме 82 по Краснопутиловской улице обокрали. По ее мнению, кто-то забрался по металлической решетке первого этажа, залез на балкон, отжал дверь и проник внутрь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Все тщательно осмотрев, бортпроводница не досчиталась фотоаппарата, игровой приставки, двух золотых цепочек, двух золотых браслетов, четырех колец с камнями, двух золотых крестиков, золотой подвески и трех пар золотых сережек. Общий ущерб женщина оценила почти в 130 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место преступления и сняли отпечатки пальцев и следы обуви для поиска вора.

ИСТОЧНИК KP.RU