Семья из Петербурга отдала 2 миллиона рублей за новогодние авиабилеты в Таиланд

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-13T10:03:17+03:00

Чтобы улететь в теплые края на Новый год, придется отдать кругленькую сумму. Фото: Олег ЗОЛОТО

По рекордно высокой стоимости обошлись четыре места в бизнес-классе из Пулково на Пхукет

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Чего только не сделаешь, чтобы порадовать семью новогодним отдыхом. Особенно, если деньги водятся. Так, некий петербуржец купил четыре авиабилета до острова Пхукет и обратно по цене квартиры-судии в Мурино или Кудрово - за два миллиона рублей. Именно в такую сумму ему обошлись места в бизнес-классе авиакомпании Emirates.

- Только в одну сторону покупка четырех билетов обошлось петербуржцам в 894 118 рублей, - пишут «Невские новости» со ссылкой на сервис бронирования Aviasales.

Впрочем, спрос на новогодние перелеты такой, что подобные, как кажется космические суммы, совсем не предел. Так, на 30 декабря перелет из Петербурга на тайский остров Пхукет бизнес-классом все той же дубайской Emirates будет стоить на человека 350 тысяч (1,4 миллиона в одну сторону на четверых и почти 3 миллиона туда-обратно).

А первый класс и того дороже. Сервис бронирования выдает цену в 407 тысяч за билет на одного человека в одну сторону.

Впрочем, всегда можно найти вариант попроще и подешевле. Или просто провести новогодние праздники дома под елкой.

ИСТОЧНИК KP.RU