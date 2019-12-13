2019-12-13T10:21:56+03:00
Общество

Более 2,1 миллионов «квадратов» жилья введено в эксплуатацию в Ленобласти в 2019 году

Строители 47-го региона начали подводить итоги
Лилия КОЗЛОВА
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В 2019 году в Ленобласти введено в эксплуатацию более 2,1 миллионов квадратных метров жильяВ 2019 году в Ленобласти введено в эксплуатацию более 2,1 миллионов квадратных метров жильяФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Под конец 2019 года, строители Ленинградской области начали подводить итоги. С января по ноябрь в регионе введено в эксплуатацию 2,104 миллионов квадратных метров жилья, из них – 823 тысячи «квадратов» - объекты индивидуального жилищного строительства. На данный момент строительство продолжается на 642 площадках – это более 9 миллионов квадратных метров. До конца года планируется ввести еще порядка 2,5 миллионов.

- Эта цифра диктуется рынком, возможностями застройщиков и покупательной способностью населения. Кроме того, такой рост позволит нам в течение нескольких лет подтянуть отставание в социальной инфраструктуре и без надрывов обеспечить всем необходимым новые районы, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Также за 2019 год в Ленобласти построено за частные средства и выкуплено в муниципальную собственность 12 детских садов, до конца года планируется получить ввод 4 детских садов. Еще один детский сад введен в эксплуатацию на средства застройщика, его выкуп будет в 2020 году. До конца 2036 года предусмотрено строительство 202 объектов образования: 152 детских садов и 50 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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