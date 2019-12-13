2019-12-13T10:24:59+03:00
Происшествия

Два 16-летних подростка угнали старую «шестерку» у дворника из Кудрово

Парни покатались на «Жигулях» и бросили машину, но могут загреметь под уголовное дело
Петр КИБЕР
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Даже старые "Жигули" иногда угоняют. Просто покататься.Даже старые "Жигули" иногда угоняют. Просто покататься.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пропавшая в Кудрово старая «Жигули-шестерка» стала причиной раздора между местным дворником и двумя подростками. Парни «взяли» машину покататься, а потом бросили. Но хозяин этого не оценил и обратился в полицию.

- 12 декабря 2019 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от уроженца Смоленской области, работающего дворником в городе Кудрово, о том, что он обнаружил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2106», который был угнан 11 декабря 2019 от дома 3 по Европейскому проспекту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

А вскоре полицейские нашли и угонщиков старых «Жигулей». Ими оказались два местных жителя 2003 года рождения. Умысла похищать машину, цена которой пара десятков тысяч рублей, у парней не было, но и брать чужое без спроса тоже нехорошо.

Пока по делу идет проверка, но малолетним угонщикам грозит уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Если проступок у парней первый в жизни, то посадят их вряд ли, но пятно на репутации останется на всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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