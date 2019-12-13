2019-12-13T10:39:15+03:00
Общество

В Петербурге пройдет елка для малышей с нарушениями слуха

Благотворительный спектакль состоится 20 декабря в НИИ уха, горла, носа и речи
Петр КИБЕР
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В Петербургском НИИ ЛОР пройдет благотворительная елка для детей с нарушениями слуха.В Петербургском НИИ ЛОР пройдет благотворительная елка для детей с нарушениями слуха.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дети с нарушениями слуха, такие же, как и все остальные. Они также хотят радоваться и веселиться в Новый год. Именно для них 20 декабря в Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи состоится благотворительная елка, на которую придут десятки гостей от подростков до совсем маленьких ребятишек.

- В историческом конференц-зале СПб НИИ ЛОР будет установлена трехметровая елка с праздничным декором, новогодние сани для фотосессии детей, а также специальная яркая фотозона, - сообщают организаторы мероприятия.

Также для всех гостей праздника будут работать художники, которые совершенно бесплатно нанесут аквагрим на лица детей.

Особенность нынешнего мероприятия в том, что на него придут дети, которые раньше не слышали совсем, однако благодаря операции по установке специального слухового импланта (кохлеарная имплантация) они не только вернули слух, но даже играют на музыкальных инструментах и поют.

Начало праздника в 10:00. Все подробности можно узнать в Санкт-Петербургском НИИ ЛОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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