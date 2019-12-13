Именинник в свадебной кортеже устроил стрельбу в центре Петербурга
Сотрудники полиции Петербурга разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, произошедшего в Адмиралтейском районе. Около шести часов вечера в четверг, 12 декабря, к правоохранителям обратился 41-летний водитель «Газели» и рассказал, что ему угрожали пистолетом двое владельцев иномарок, двигавшихся в составе свадебного кортежа, напавшие на него на светофоре.
- По словам заявителя, он остановился на красный свет светофора на перекрестке Старо-Петергофского шоссе и набережной Обводного канала. Рядом с ним «тормознули» две иномарки Mercedes-Benz и Audi A5, из которых вышли двое мужчин и направились в его сторону, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Один из автомобилистов начал угрожать заявителю пистолетом, после чего выстрелил в воздух. Второй ногой ударил по водительской двери и зеркалу заднего вида «Газели». После водители сели по своим машинам и уехали.
Испуганный мужчина запомнил номера автомобилей и передал их в полицию. По этой ориентировке в 18:25 правоохранители задержали 17-летнего подростка и троих мужчин: двух 25-летних и одного 30-летнего. У старшего как раз 12 декабря был день рождения. У него имеется разрешение на газовый пистолет ИЖ-79-9ТМ.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Проверка продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU