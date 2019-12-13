2019-12-13T11:19:14+03:00
Общество

Жителям Петербурга и Ленобласти подарят новогодние елки

Зеленую красавицу предлагается забрать домой в лесничествах региона
Лилия КОЗЛОВА
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Жителям Петербурга и Ленобласти подарят новогодние елкиЖителям Петербурга и Ленобласти подарят новогодние елкиФото: Андрей ШАХОВ
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Ленинградская область подарит местным жителям елки, для того, чтобы украсить свой дом на Новый год. В пятницу, 13 декабря, стало известно, что в регионе начинается ежегодная акция – все желающие могут получить в местных лесничествах зеленых красавиц совершенно бесплатно. Взять елочку можно уже сейчас, чтобы наполнить дом свежим запахом праздника.

- Делянки под заготовку елей для новогодних праздников отводятся во всех лесничествах, во всех районах Ленинградской области, но наибольшей популярностью у жителей региона пользуются лесничества, ближайшие к Петербургу: Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское, - рассказали в правительстве Ленобласти.

Получить елочку могут как жители Ленобласти, так и Петербурга. Для этого надо выбрать лесничество, приехать туда с паспортом, заключить договор и выбрать дерево. Деревья предлагают на участках, предназначенных для сплошной вырубки – по линейными объектам или обочинам дорог. На одного человека разрешено взять не более одного дерева высотой до 3 метров. Адреса лесничеств указаны на сайте правительства Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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