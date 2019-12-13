В Петербурге будут развивать общественные пространства

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-13T11:41:20+03:00

Горожане сами будут определять, как будут выглядеть новые скверы и площадки для культурных мероприятий

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Общественные пространства - это правильный ключ к развитию города с богатым культурным наследием, считают депутаты Петербурга. Поэтому парламентарии намерены финансово поддерживать это направление, приравняв такие места к объектам благоустройства. Данный проект закона поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 13 декабря.

- У нас уже есть несколько интересных проектов, которые реализованы на деньги частных инвесторов. Это и «Новая Голландия», и «Голицын Лофт», и «Севкабель Порт». Уникальность всех этих мест в том, что они смогли сохранить свою самобытность, при этом получив абсолютно новое применение, вдохнув новую жизнь, - отметил депутат Денис Четырбок.

Парламентарий отметил, что таких пространств в Петербурге не хватает. Также важно, чтобы они были именно районного масштаба.

- Здесь, конечно, нужно ориентироваться на мнение самих людей — они должны определять, как будет выглядеть новый сквер, парк или площадка для культурных мероприятий, - подчеркнул депутат.

На сегодняшний день многие постройки в Петербурге нуждаются в реконструкции. Депутаты уверены, что именно креативные пространства смогут помочь с разрешением этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU