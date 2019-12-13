2019-12-13T15:08:52+03:00
Общество

Более 3,5 тысяч молодых лососей выпустили в Неву

Разведение рыбы нужно для компенсации ущерба от строительства дамбы от наводнений в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Водоканал Петербурга выпустил в Неву более трех с половиной тысяч молодых лососейВодоканал Петербурга выпустил в Неву более трех с половиной тысяч молодых лососейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге выпустили в Неву более 3,5 тысяч рыб. В пятницу, 13 декабря, специалисты «Водоканала» с острова Главрыба запустили в воду молодых особей атлантического лосося, также известного как семга. Зарыбление главной реки Северной столицы проводится предприятием уже в пятый раз для того, чтобы оздоровить и восстановить биологические ресурсы Невы, Финского залива и балтийского моря.

- Рыбу вырастили на Невском рыбоводном заводе Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», который почти сто лет занимается выращиванием атлантического лосося, - рассказали в «Водоканале».

После семгу погрузили в живорыбную машину и подвезли к воде, где из контейнеров через гофрированные трубы выпустили в акваторию Невы. В Петербурге на острове Главрыба, в специально построенном корпусе, выращивают лосося с 1999 года для компенсации ущерба водным биоресурсам от строительства сооружений защиты Петербурга от наводнений.

За четыре года в Неву было выпущено 9507 молодых сигов и 1500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика. После взрослых особей рыбаки вылавливали в Финляндии, Эстонии, Польше и Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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