2019-12-13T15:22:22+03:00
Происшествия

В Мурино девушка на «Хонде» заснула за рулем и влетела в лоб микроавтобусу

Ее и шофера микроавтобуса увезли на скорой помощи [видео]
Петр КИБЕР
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В Мурино "Хонда" врезалась во встречный микроавтобус. Фото: vk.com/spb_todayВ Мурино "Хонда" врезалась во встречный микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло днем 13 декабря на стыке Мурино и Бугров под Петербургом. Девушка, ехавшая на «Хонде Цивик», заснула за рулем и выехала на встречную полосу. Там она влетела в микроавтобус.

- Девушка ехала с ночной смены и заснула. Произошло все на наших глазах. У нее серьезные травмы, водитель микроавтобуса сломал ногу, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Через несколько минут на место происшествия примчались две машины скорой помощи, в том числе реанимация, а также спасатели и сотрудники ГИБДД.

В итоге девушку-водителя забрал реанимобиль, а шофера грузового микроавтобуса «Пежо» в больницу забрали на обычной медицинской машине.

Пользователи соцсетей отметили и печальную магию чисел. ДТП произошло в пятницу, 13-го, а но номере «Хонды» 13-й регион, что означает Мордовию.

Лобовое ДТП в Мурино.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петребург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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