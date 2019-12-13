В Мурино девушка на «Хонде» заснула за рулем и влетела в лоб микроавтобусу
Серьезное ДТП произошло днем 13 декабря на стыке Мурино и Бугров под Петербургом. Девушка, ехавшая на «Хонде Цивик», заснула за рулем и выехала на встречную полосу. Там она влетела в микроавтобус.
- Девушка ехала с ночной смены и заснула. Произошло все на наших глазах. У нее серьезные травмы, водитель микроавтобуса сломал ногу, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Через несколько минут на место происшествия примчались две машины скорой помощи, в том числе реанимация, а также спасатели и сотрудники ГИБДД.
В итоге девушку-водителя забрал реанимобиль, а шофера грузового микроавтобуса «Пежо» в больницу забрали на обычной медицинской машине.
Пользователи соцсетей отметили и печальную магию чисел. ДТП произошло в пятницу, 13-го, а но номере «Хонды» 13-й регион, что означает Мордовию.
Лобовое ДТП в Мурино.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петребург"
ИСТОЧНИК KP.RU