Лучший беспилотный автомобиль в стране собрали разработчики из Петербурга

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-13T16:12:18+03:00

Беспилотник из Петербурга стал лучшим в России / Фото: StarLine

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Разработчики из Петербурга заняли первое место в национальном конкурсе беспилотных автомобилей «Зимний город». Как стало известно в пятницу, 13 декабря, машина команды StarLine единственный доехал до конца трассы.

- Специально для конкурса был построен полигон с трассой в 50 километров с реальными условиями городской среды: движение пешеходов, автомобилей, а также установлены снежные пушки, имитирующие метель, - пишет «Мойка78».

Также автомобили должны были преодолевать нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, тоннель и распознавать сигналы светофора. По условиям, беспилотники должны были проехать по дороге быстрее, чем за три часа.

Беспилотная машина петербуржцев преодолела трассу с препятствиями за 2 часа 47 минут. При этом разработчики отметили, что фактически у автомобиля оказалось много штрафов. Однако де-факто – это победа. В скором времени беспилотник начнут тестировать на дорогах Северной столицы и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU