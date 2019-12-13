2019-12-13T16:27:39+03:00
Происшествия

Петербуржец, устроивший стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка, попал под уголовное дело

Мужчина пока не найден, но статья за «Хулиганство» его уже ждет
Петр КИБЕР
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Съеденный сырок стал причиной стрельбы в "Пятерочке".Съеденный сырок стал причиной стрельбы в "Пятерочке".Фото: Анна СЕМИНА
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Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после инцидента в одном из магазинов города, где покупатель после скандала с кассиром решил немного пострелять. Причиной для разногласий стал обычный глазированный сырок, который покупатель съел до кассы.

- Полиция Московского района Санкт-Петербурга по результатам проверки возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после конфликта со стрельбой в сетевом супермаркете на Новоизмайловском проспекте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По сведениям полиции, инцидент случился утром 12 декабря, однако по другой информации, все случилось поздним вечером 11-го числа в «Пятерочке» на Новоизмайловском, 28.

Мужчина, поругавшись с женщиной-кассиром и охраной магазина, выстрелил в воздух из травматического пистолета «Оса».

Сейчас небритого мужчину в кожанке ищет полиция. Ему грозит крупный штраф от 300 тысяч рублей, либо исправительные работы или даже тюрьма на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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