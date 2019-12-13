В Петербурге приступят к проектировке Кольцевой линии метро

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-13T18:44:35+03:00

В Петербурге преступят к разработке предпроектной документации для строительства Кольцевой линии метро Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Кольцевая линия метрополитена в Петербурге одна из самых долгожданных у жителей города. В пятницу, 13 декабря, государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение для разработки проектной документации для строительства ветки. В первую очередь будут проводиться инженерно-геологические изыскания.

- Сейчас проектирование Кольцевой линии планируется от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2», - сообщили в Смольном.

Разработка ветки будет проходить по адресам: между домами 32 и 40 по Полюстровскому проспекту, домом 10, литера А, по Пискаревскому проспекту, на улице Кржижановского напротив дома 2/11 по улице Чудновского и на улице Зольная. Работы будет проводить АО «Метрогипротранс» с 12 декабря 2019 по 30 апреля 2020 года.

Также по заказу ассоциации «Невский свет» Инспекцией оформлена разрешительная документация для производства работ по строительству и реконструкции наружного освещения Московского проспекта на участке от улицы Типанова до площади Победы. Проведение работ разрешено до 15 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU