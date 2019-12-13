2019-12-13T16:52:18+03:00
Происшествия

Житель Петербурга хранил дома 7 килограммов пороха

Кроме этого у 56-летнего мужчины нашлось 95 патронов и три зажигательных снаряда
Петр КИБЕР
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Житель Петербурга хранил у себя дома целый арсенал боеприпасов.Житель Петербурга хранил у себя дома целый арсенал боеприпасов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В прямом смысле как на пороховой бочке жили соседи 56-летнего петербуржца, который хранил в своей собственной квартире настоящий арсенал. В том числе больше семи килограммов оружейного пороха.

- 12 декабря 2019 года в рамках работы по уголовному делу за незаконное хранение боеприпасов, оперативной группой уголовного розыска Главка совместно с региональным УФСБ произведены обыски в квартире 56-летнего гражданина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дома у петербуржца оперативники отыскали 95 патронов, три зажигательных снаряда, 3 пули и 7,4 килограмма пороха.

Все найденное было изъято и отправлено на экспертизу. Если боеспособность припасов будет подтверждена, то ближайшие несколько лет петербуржец рискует провести за решеткой. Уголовная статья в части да деяния в составе организованной группы предусматривает наказание в виде срока от 5 до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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