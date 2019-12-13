2019-12-13T18:05:30+03:00
Общество

На проспекте Энгельса начали сносить завод «Светлана»

Вместо старых корпусов предприятия у Светлановской площади вырастет новый жилой комплекс
Петр КИБЕР
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На Светлановском проспекте сносят корпуса завода "Светлана". Фото: vk.com/shuvalovo_ozerkiНа Светлановском проспекте сносят корпуса завода "Светлана". Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki
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Завод «Светлана» - один из локомотивов медтехнической, электронной промышленности Ленинграда и гордость советской «оборонки», потихоньку уходит в историю По крайней мере его корпуса, которые начали сносить ради нового жилого строительства.

- Прощай «Светлана», - подписано фото процесса сноса в паблике «Шувалово-Озерки. Выборгский район».

В комментариях к публикации тут же нашлись люди, которые работали на предприятии в разные годы.

- Эх...Работала в 76 цеху, «Светлана-полупроводники», 2006-2010 годах, - пишет Татьяна Назарова.

Знатоки заводской истории подсказывают, что под снос пошло здание специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ), а основной корпус, выходящий на проспект Энгельса остается на своем месте.

Вместо СКТБ один из крупных застройщиков возведет жилой комплекс из двух 10-этажных домов на 1000 квартир. Фасады Svetlana Park будут выходить на Манчестерскую улицу.

Но это не окончательные планы. Всего из 45 гектаров площади предприятия под производство оставят 9, а остальное отойдет под строительство.

Появление нового жилья уже вызвало опасение местных жителей из-за ухудшения дорожной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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