На проспекте Энгельса начали сносить завод «Светлана»
Завод «Светлана» - один из локомотивов медтехнической, электронной промышленности Ленинграда и гордость советской «оборонки», потихоньку уходит в историю По крайней мере его корпуса, которые начали сносить ради нового жилого строительства.
- Прощай «Светлана», - подписано фото процесса сноса в паблике «Шувалово-Озерки. Выборгский район».
В комментариях к публикации тут же нашлись люди, которые работали на предприятии в разные годы.
- Эх...Работала в 76 цеху, «Светлана-полупроводники», 2006-2010 годах, - пишет Татьяна Назарова.
Знатоки заводской истории подсказывают, что под снос пошло здание специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ), а основной корпус, выходящий на проспект Энгельса остается на своем месте.
Вместо СКТБ один из крупных застройщиков возведет жилой комплекс из двух 10-этажных домов на 1000 квартир. Фасады Svetlana Park будут выходить на Манчестерскую улицу.
Но это не окончательные планы. Всего из 45 гектаров площади предприятия под производство оставят 9, а остальное отойдет под строительство.
Появление нового жилья уже вызвало опасение местных жителей из-за ухудшения дорожной обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU