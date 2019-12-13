2019-12-13T19:20:35+03:00
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Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина продали за 4,6 миллиона рублей

Аукцион состоялся 13 декабря в Москве
Петр КИБЕР
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За прижизненное издание "Онегина" Пушкина неизвестный покупатель заплатил 4,6 миллиона рублей. Фото: "Литфонд"За прижизненное издание "Онегина" Пушкина неизвестный покупатель заплатил 4,6 миллиона рублей. Фото: "Литфонд"
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Редкое, и, без сомнения, уникальное прижизненное издание «Евгения Онегина» Александра Сергеевича Пушкина было продано с аукциона за 4,6 миллиона рублей. Кто заплатил столь внушительную сумму за роман в стихах, традиционно не сообщается.

- Первое прижизненное издание. Обладает коллекционной ценностью музейного уровня, - сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Самое известное из произведений Солнца русской поэзии, как называют Пушкина, печаталось в течение семи лет отдельными главами по мере того, как автор сдавал их издателю.

Первая глава вышла в свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832. Каждая из них стоила 5 рублей, а сборник с главами 4-5 оценивался в 10 рублей.

Популярность романа была такова, что к 1829 году тиражи первых двух глав закончились в книжных лавках и было перевыпущено их второе издание. В представленном на аукцион лоте 1-я и 2-я главы как раз оказались такими.

Уже позднее, когда было выпущено издание «Евгения Онегина» в едином томе, все нераспроданные копии изданий отдельных глав попросту уничтожили. Тем выше теперь ценность сохранившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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