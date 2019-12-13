2019-12-13T20:07:38+03:00
Общество

В Петербурге избавились от ларька с рыбой, который задолжал городу 3,7 млн рублей

В Петербурге прошли очередные рейды по сносу незаконных павильонов [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники ККИ прошлись по незаконным торговым объектам города. Фото: ККИ ПетербургаСотрудники ККИ прошлись по незаконным торговым объектам города. Фото: ККИ Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга в очередной раз прошелся по незаконным торговым павильонам в городе. Главным виновником уходящей недели стал рыбный ларек вблизи дома №6 на Торфяной дороге. Договор на использование земли с владельцем павильона расторгли в ноябре текущего года. Причина проста – предприниматель задолжал городу ни много ни мало 3,7 миллионов рублей.

- Ранее ООО «Полюс+» вручили уведомление о добровольном освобождении территории. Просьбу проигнорировали, поэтому 13 декабря ларек силой попросили на выход. Должника привлекут к административной ответственности, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.

Некоторые нелегальные ларьки не демонтировали, а просто погружали на эвакуатор. Фото: ККИ Петербурга

Некоторые нелегальные ларьки не демонтировали, а просто погружали на эвакуатор. Фото: ККИ Петербурга

В этот же день не повезло и экскурсионной тумбе у дома №20 на Невском проспекте и автоприцепу с выпечкой и кофе на набережной канала Грибоедова возле дома №2. Оба торговых объекта сотрудники ККИ изъяли и увезли с собой. Оказалось, предприниматели работали без разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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