2019-12-13T21:02:57+03:00
Общество

Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино из-за плохой инфраструктуры

Депутат Госдумы обрушился с критикой на город-муравейник в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Виталий Милонов видит много минусов в Ленобласти.Виталий Милонов видит много минусов в Ленобласти.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Виталий Милонов подверг жесткой критике Мурино, не найдя ни одного положительного компонента в инфраструктуре города-муравейника. Горячая дискуссия состоялась в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге». Поводом к обсуждению стали грядущие выборы губернатора Ленинградской области и идея о присоединении региона к Петербургу. По словам Милонова, Ленобласть городу не нужна.

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- Если раньше весь регион был такой желанной невинной бесприданницей, которую можно было бы получить с крепостью Выборга, с болотами Кингисеппа, то сейчас это реальный геморрой. Местные власти наделали адских ошибок, настолько изгадили регион своими Мурино, - бросается художественными сравнениями Виталий Милонов.

Депутат Госдумы сетует, что в городе, кроме станции метро «Девяткино», нет никакой жизни. Правда, решать проблему он хочет чересчур радикально.

- Я смотрю на Мурино и понимаю, что это уровень коррупции, который говорит сам за себя. Из Мурино надо вывести людей и разбомбить из бомбардировщиков этот город. Там же канализации нет. Там нельзя жить, там нет инфраструктуры, оттуда нужно бежать. Это ошибка, а не город! – добавляет Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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