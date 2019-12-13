Петербургские благотворители создали линию одежды по образам Бориса Гребенщикова

СЕГОДНЯ 21:43 2019-12-13T21:43:12+03:00

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Петербургские благотворители создали лукбук в стиле Бориса Гребенщикова. Необычную акцию посвятили в честь грядущего концерта группы «Аквариум» на «Сибур Арене». Одежду, похожую на облики Бориса Гребенщикова разных лет, приносили преданные фанаты музыканта. Дело оставалось за малым – сформировать готовые образы.

- Стилист Оля Яло вдохновлялась фотографиями музыканта разных лет: от времен Ленинградского рок клуба до современности. В выпущенной съемке герои одеты в стиле самых ярких образов Гребенщикова: банданы, крупные очки, распахнутая рубашка, пестрая жилетка, тельняшка, шейный платок. Борис Гребенщиков всегда был, есть и будет не только иконой русского рока, но и иконой стиля, – рассказывает команда благотворительных магазинов «Спасибо!».

Стилист вдохновлялась образами БГ, начиная с времен Ленинградского рок клуба. Фото: предоставлено героями публикации

Организаторы рождественского концерта «Аквариума», который пройдет 19 декабря, предлагают всем гостям вдохновиться образами моделей и прийти в духе рок-н-ролла. А часть одежды, задействованная для съемок, отправится по благотворительным организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU