2019-12-13T22:06:47+03:00
Происшествия

В Красногвардейском районе врачи борются за жизнь пенсионерки, сбитой грузовиком на «зебре»

Страшное ДТП произошло на перекрестке проспектов Индустриального и Косыгина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сбитую пенсионерку срочно увезли на машине реанимации. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.Сбитую пенсионерку срочно увезли на машине реанимации. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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13 декабря около 19:20 в Красногвардейском районе грузовик снес пенсионерку, переходящую дорогу по «зебре». Страшная авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке проспектов Индустриального и Косыгина. На место происшествия тут же вызвали машину скорой помощи, поскольку пострадавшая женщина почти не подавала признаков жизни.

- В результате жесткого ДТП под колесами авто оказалась 74-летняя пенсионерка. Ее срочно отправили на машине реанимации в Александровскую городскую больницу Врачи оценивают ее состояние здоровья как крайне тяжелое, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Переходила ли пенсионерка дорогу на разрешающий или запрещающий сигнал светофора – не сообщается. Известно, что ее сбил мужчина 1980 года рождения на своем грузовике Isuzu при повороте на проспект Косыгина. Все обстоятельства произошедшего пока выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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